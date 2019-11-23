غرب كردفان تستعجل الجهات المُختصة لافتتاح معبر الميرم

استعجلت ولاية غرب كردفان، الجهات المُختصة للإسراع في إعادة افتتاح معبر الميرم وفقاً لحدود العام 1956م، وتوقّعت عقد اجتماع مُشترك مع حكومتي السودان وجنوب السودان بشأن المعابر.
وقال مدير عام وزارة المالية بالولاية د. أمبدة محمد أمبدة عبد الكريم بحسب صحيفة الصيحة، إنّ والي الولاية تسلّم خطاباً للمجلس السيادي يتضمّن جملة من المحاور أبرزها تحديد المَوقع الجُغرافي للمعبر، وأضاف بأنّه سيتم إنشاء منطقة تجارية حُرّة ونقاط لعمليات التبادُل التجاري، إضَافَةً للجمارك لمنع التّهريب وفَرض الرُّسوم والضرائب على السلع المُتبادلة بين الطرفين.
ولفت أمبدة إلى أن معبر الميرم الذي يقع في الحدود الجنوبية للولاية مع ولاية الوحدة، مُهمٌ وحيويٌّ ويُشكِّل قيمة اقتصادية، ويعمل على اجتذاب رؤوس الأموال وتحريك الأنشطة التجارية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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