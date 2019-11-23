اتفاق بين السودان وإندونيسيا على زيادة التبادُل التجاري

اتّفق السودان وإندونيسيا على زيادة التبادُل التجاري بينهما، والذي مازال دُون إمكانات البلدين الحقيقية، بعد أن سجّل (330) مليون دولار في 2018م، بحسب سفير جاكرتا بالخرطوم.

والتقى وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني بالسفير الإندونيسي لدى السودان وإريتريا روساليس روسمان أدينان بحسب صحيفة الصيحة، وتناولا الجُهُود المُشتركة لتجنُّب العقبات التجارية والتغلُّب عليها، لا سيما في مجال السلع الزراعية.

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ونقل مصدر عن مواقع إندونيسية أمس، أنّ السفير روساليس شرح جُهود سفارة بلاده، وتشمل خُطة لإنشاء مُنتدى الأعمال السوداني الإندونيسي (SIBF) كمُنتدى للتّواصُل بين رجال الأعمال من كلا البلدين.

فيما أعرب وزير الصناعة والتجارة، عن استعداده للتعاوُن مع السفارة الإندونيسية بالخرطوم في جُهدٍ مُشتركٍ لتعزيز التعاوُن الثنائي بين البلدين في مجال التجارة والصناعة، وإنشاء منتدى الأعمال.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)