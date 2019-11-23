بريطانيا تؤكد دعم منبر جوبا لتحقيق السلام في السودان

التاريخ: 23-نوفمبر-2019 فى : أخبار 1 مشاهدة أكّدت بريطانيا، التزامها الكامل بدعم عملية السلام في السودان ومنبر جوبا التّفاوُضي، بما يكفل تحقيق السلام الشامل بالبلاد. والتقى رئيس الجبهة الثورية، رئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي د. الهادي إدريس يحيى بحسب صحيفة الصيحة أمس، سفير المملكة المتحدة بالسودان عرفان صديق وسفيرها بجنوب السودان كريس تروت. Advertisements وطبقاً لبيانٍ، قدّمت الحركة رؤيتها حول عملية السلام، وأشارت لضرورة أن تشتمل على عودة النازحين واللاجئين والتعويضات الفردية والجماعية، إضافةً لكيفية إدارة المرحلة الانتقالية والتحوُّل الديمقراطي في السودان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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