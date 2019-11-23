أحمد فتح الله (بندول 2019)

في أول تعاون فني له مع الشاعر والملحن هيثم عباس قدم الفنان الشاب احمد فتح الله “البندول” اول اعماله الغنائية في العام المنصرم “اللاج رتل”، وهي اغنية حماسية تتغنى بالفروسية والكرم والشهامة. Advertisements فتح الله احيا اول امس الخميس بحسب آخر لحظة حفلاً جماهيرياً بالمسرح القومي بام درمان قدم خلاله الاغنية التي استقبلها جمهوره بحفاوة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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