مُنتجو الصمغ بكردفان: أجانب يشترون الخام لتهريبه إلى الجوار

كَشَفَ مُنتجو الصمغ بولايات كردفان، عن دُخُول أجانب لشراء خام الصمغ العربي من مواقع الإنتاج بأسعارٍ زهيدةٍ وتهريبه إلى دول الجوار، فيما أكد رئيس الاتحاد النوعي لمُنتجي الأصماغ الطبيعية عوض الله ابراهيم آدم، جني دول ملايين الدولارات بتصدير صمغ مُنتج بالسودان باسمها بعد إدخال قيمة مُضافة عليه.

وأفاد عددٌ من مُنتجي محلية النهود بغرب كردفان، أن أكثرية مُشتري الصمغ الخام من الأجانب، مُستغلين مُوسم تدني سعر القنطار وقت الوفرة.

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وأقرّ عوض الله بحسب صحيفة الصيحة، بتزايُد الأجانب، وأوضح أنّ المُنتجين يتعرّضون للظلم من التجار والسماسرة والدولة، وطالب السُّلطات بحمايتهم وحماية الإنتاج المحلي، وأعلن التزام شركة الصمغ العربي بشراء صمغ المُنتجين، وكشف عن شروعهم في إعداد خُطة لتطوير حزام الصمغ العربي وتقديمها للمَانحين الدوليين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)