(جمال الموسيقى) بين أريج وعبد الهادي

تلتقي من جديد الفنانة اريج الربيع مع الملحن والشاعر عبد الهادي محمد نور في عمل غنائي جديد من كلماته والحانه باسم “اتخدعتا). Advertisements ووفقاً لآخرلحظة، كان الثنائي قد قدم من قبل مجموعة من الاغنيات ابرزها “يا زاهي اللون” للشاعر اسحق الحلنقي و”حن علي” للشاعر شيبة الحمد و”شروق” للشاعر محمد عبد الماجد، كما ظهرا في حلقات تلفزيونية اشهرها ” جمال الموسيقى”. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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