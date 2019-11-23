الشارقة أولى محطات محمد الامين بعد الثورة

في اول رحلة فنية خارجية له بعد الثورة، يستعد الموسيقار الكبير محمد الامين للمغادرة خلال الايام القادمة لدولة الامارات العربية المتحدة لاحياء حفل ساهر للجالية السودانية بامارة الشارقة. Advertisements ويعد الحفل بحسب آخر لحظة، هو الاول للفنان الكبير بالامارات بعد الثورة، حيث كان آخر حفل له ضمن حفلات ليالي دبي قبل ثلاث سنوات، والتي شهدت ايضاً تسجيله لثلاثين حلقة تلفزيونية خاصة بثتها قناة الشروق الفضائية في رمضان من نفس العام، بالاضافة الى حفل ذكرى الاستقلال بالنادي السوداني بابو ظبي. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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