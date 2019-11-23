مخمور يقفز الى منزل امرأة ويسدد لها طعنات

التاريخ: 23-نوفمبر-2019 فى : حوادث 0 مشاهدة قفز مخمور الى داخل منزل امرأة بحي الانقاذ بمدينة بورتسوان في وقت متأخر من الليل وسدد لها طعنات عندما كانت تغط في نوم عميق، واستيقظت على طعنة المخمور واستنجدت المجنى عليها بالجيران، الذين هبوا لنجدتها والقوا القبض على المخمور وبحوزته السكن اداة الجريمة. Advertisements وبحسب آخر لحظة، تم اسعاف المجني عليها الى المستشفى والتي قامت بدورها بتدوين بلاغ ضد المخمور بتهمة تسبيب الاذى الجسيم بالاضافة الى المادة 78 من القانون الجنائي والمتعلقة بالسكر توطئة لتقديمه للمحاكمة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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