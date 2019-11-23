وزير أسبق ضمن معتقلي النظام يغادر كوبر نهائياً

التاريخ: 23-نوفمبر-2019 فى : أخبار 8 مشاهدة غادر وزير الشباب والرياضة السابق، أبو هريرة حسين المعتقل مع رموز النظام السابق سجن كوبر نهائيا بموجب توجيهات صارمه من الأطباء وتدهورت الحالة الصحية لابوهريرة منذ فترة حيث يستشفي بمستشفي علياء بأمدرمان. Advertisements وشدد الأطباء، على عدم عودته للسجن مجددا حيث عاني مؤخرا وفقاً لآخر لحظة من مرض الكلي فضلا عن مشاكل معقدة في احدى عينيه بسبب داء السكري الذي يعاني منه منذ سنوات. وحذر الأطباء من اي محاولة لإعادة ابوهريرة الى السجن مرة أخرى حيث يخضع الآن لمراقبة طبية مكثفة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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