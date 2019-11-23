وزير الأوقاف يدعو للنأي عن الغلو والتطرف

شدد وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح، على ضرورة وحدة الصف والتعاضد وجمع وتوحيد الكلمة ونبذ الكراهية والتفرق والتعصب الديني.

وقال مفرح خلال خطبة “الجمعة” بمسجد الخرطوم الكبير، إن المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين في السودان، وأشار إلى أن الفترة التي يمر بها السودان حالياً تُعد أخصب فترة منذ الاستقلال، وقال إنه يمكن من خلالها الاتفاق والتوحد لبناء دولة السودان الجديد في ظل الحكومة المدنية.

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ودعا مفرح بحسب صحيفة السوداني، إلى ضرورة انتهاج الوسطية والاعتدال والنأي عن الغلو والتطرف في الدين، لافتاً إلى أهمية إدارة التنوع الديني والمذهبي الذي يمتاز به السودان وقبول الآخر وترسيخ ونشر ثقافة التسامح والتعايش.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)