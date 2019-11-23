لجان المقاومة تطالب بـ(60%) من المجلس التشريعي

طالبت لِجان المُقاومة بنسبة (60%) مِن حصّة المجلس التشريعي الذي أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير تأجيل تكوينه حتى نهاية ديسمبر المقبل بعدما كان منتظراً اكتمال تسمية نوابه بحلول 17 نوفمبر الجاري.

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وقال عُضو لِجان المُقاومة المهندس عبد الباقي بدر الدين: إن لِجان المُقاومة لن تقبل بأقل مِن (60%) من حِصة المجلس التشريعي. وزاد: (لن نقبل بنسبة ضئيلة، أو وَضعنا فِي كفة واحدة مع أحزاب شاركت فِي حُكومة البشير البائدة وظلت معه حتى سُقوطه).

وشنّ (عبدالباقي) هجوماً لاذعاً على قوى الحرية والتغيير بحسب صحيفة الجريدة، ولفت إلى إنّها استحوذت على كافة الوزارات والمجلس السِيادي بالرغم مِن اخفاقها الذي بات واضحاً للعيان، ولا يُمكنها الآن مُزاحمة لِجان المُقاومة فِي المجلس التشريعي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)