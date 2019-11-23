رجل سبعيني يتقدم للزواج من الفتاة التي طلبت السترة بموقف المواصلات

تقدم رجل في العقد السابع من عمره للزواج من الفتاة التي طلبت السترة بموقف مواصلات الاستاد من اجل السترة، ووجد الخبر صدى واسعاً. Advertisements وكشف الرجل بحسب السوداني، ان زوجته انتقلت الى الرفيق الاعلى وكان يفكر في الزواج لكن الخبر جعله يقدم على تنفيذ الامر خاصة وانه ميسور الحال وقادر على الزواج. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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