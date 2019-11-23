توقيف (9) متهمين بحرق مشروع زراعي بسنار

التاريخ: 23-نوفمبر-2019
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أكدت اللجنة الفنية التي شكلها والي سنار من مختصين في الصحة والاوبئة والتربة والمواصفات والمقاييس للتحقيق في قريتي ابو نعامة وقنوفة ضد مشروع معاوية البرير، أكدت عدم وجود ضرر على صحة الانسان والحيوان بمناطق المشروع.
وقال والي سنار اللواء محمد عثمان في تصريحات صحفية بسنجة أمس، أن تقرير اللجنة المختصة اثبت بعد فحص عينات من “29” شخصاً بالمنطقة في المختبر الجنائي المركزي، انه لا وجود نوع من السموم في الدم او البول، وبحسب السوداني، كان مواطنون غاضبون قد لجأوا لاشعال النيران في مكاتب وآليات ومخازن معاوية البرير بأبي نعامة على خلفية شائعات عن تسبب القطن المحور وراثياً الذي يزرع بالمشروع في حالات اصابات بالسرطان بالمنطقة، لكن اللجنة الفنية لتقصي الحقائق طمأنت المواطنين بعدم صحة تلك الشائعات.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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