إلغاء تسجيل (3) مؤسسات والتحقيق في أنشطة (24) اتحاداً ومنظمة

ألغت مفوضية العون الإنساني تسجيل (3) مؤسسات ومراكز، فيما أصدرت قراراً بالتحقيق في أنشطة (24) منظمة ومؤسسة واتحاداً.

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وحسب القرار الإداري رقم (45) لسنة 2019م، بتوقيع المسجل العام للمنظمات منى عوض حسن، تقرر إلغاء تسجيل وحجز أصول وممتلكات وتجميد أرصدة وحسابات مؤسسة معارج للسلام والتنمية ومركز دراسات المرأة ومؤسسة الزبير الخيرية.

فيما نص القرار (47) لسنة 2019م بحسب صحيفة الصيحة، على تشكيل لجنة تحقيق في أنشطة منظمات “سند الخيرية، البر والتواصل، أنا السودان، مجذوب الخليفة الخيرية، تنميات الإنسانية – المنتدى الإنساني سابقاً، الغيث الخيرية، أم معبد، دربيكان، الاتحاد الوطني للشباب، اتحاد المرأة، رابطة المرأة العاملة، الاتحاد الوطني لشباب ولاية الخرطوم، مبادرون لدرء آثار الكوارث والحروب – مدار، تلاويت للتنمية، الاتحاد العام للطلاب السودانيين، غيث الطبية، بت البلد الخيرية، السالكين، مؤسسة صلاح ونسى، جمعية الإصلاح والمواساة، منظمة رعاية النزيل، رواد للسلام والتنمية والتعمير، ذي النورين الخيرية، ومنظمة حسن أحمد البشير الخيرية”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)