(قوى الحرية): لم نهبط من السماء على الشعب

تعهدت قوى الحرية والتغيير بحل حزب المؤتمر الوطني ومصادرة امواله وممتلكاته، وفيما وصف تجمع المهنيين المؤتمر الوطني بالحزب، “النازي” طالب المجلس السيادي والحكومة باستصدار قرار بحل المؤتمر الوطني.

Advertisements

وهدد التجمع حال التباطؤ في اصدار القرار بتسيير مليونية للمطالبة بحله، وتعهد القيادي بقوى الحرية والتغيير وجدي صالح بتفكيك النظام السابق “صامولة صامولة” وقال ان لديهم من الملفات ما يكفي، وان الشعب السوداني سيرى قرارات خلال الايام القادمة تصب في مصلحة الثورة.

وأقر وجدي بحسب السوداني، بضعف تعامل الحكومة مع الملف الاقتصادي، من جانبه اكد القيادي بالحرية والتغيير خالد عمر يوسف، انهم سيلاحقون مئات المنظمات التابعة للنظام السابق وسيستردون اموال الشعب التي نهبتها، وبشأن حل المؤتمر الوطني قال يوسف، ان رأى الشعب السوداني هو حرق المؤتمر الوطني وهو ما حدث في عطبرة عندما تم حرق مقره.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)