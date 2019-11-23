قوى الحرية لـ (الشعبي) لا أحد يستطيع إسقاط الحكومة

التاريخ: 23-نوفمبر-2019 فى : أخبار 13 مشاهدة قلل الناطق الرسمي باسم تنسيقية قوى الحرية والتغيير، وجدي صالح، من التهديدات التي أطلقها المؤتمر الشعبي بإسقاط الحكومة، وقال لا أحد يستطيع إسقاط الحكومة. Advertisements وأكد وجدي في تصريح للسوداني أمس، أن السلطة الانتقالية محروسة بشعبها وقوى الثورة، واعتبر أن الحديث عن أزمات سياسية أو هشاشة الوضع الأمني بالبلاد مجرد استهلاك سياسي، مؤكدا أن قوى الثورة موحدة ولا خلاف بينها. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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