التاريخ: 23-نوفمبر-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة وصل فريق من قوات خفر السواحل السعودية امس الى موانئ صادر البترول السوداني ببشائر “1و2” بطلب من وزير النقل هاشم شيخ طه بغرض المساعدة في انتشال جثامين غرقى القارب “هوشيري” الذي غرق قبالة ميناء بشائر “2” قبل ايام. Advertisements وبحسب معلومات للسوداني فقد فشلت جهود القوات السعودية في انتشال الجثامين. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة تستنجد بقوات سعودية لانتشال جثامين غرقى بـ (بورتسودان) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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