عبد الواحد: تصحيح الثورة يتطلب خروج الحكومة من وصاية مكونات بـ (قوى الحرية)

التاريخ: 23-نوفمبر-2019 فى : أخبار 14 مشاهدة أكدت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، أن تحقيق السلام في السودان يتطلب التمثيل العادل والمنصف للهامش السوداني لا سيما مناطق المظالم التأريخية المتمثلة في دارفور، كردفان، النيل الأزرق وشرق السودان. Advertisements والتقى رئيس حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد محمد نور مساء أمس المبعوث الفرنسي للسودان وجنوب السودان ومسئول ملف السودان بالخارجية الفرنسية بالعاصمة الفرنسية باريس. وركز اللقاء بحسب السوداني، على دعم قضايا التحول الديمقراطي بالسودان وإستكمال الثورة، وتصحيح مسارها. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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