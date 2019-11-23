إحالة ضباط برتب رفيعة بجهاز المخابرات للتقاعد

التاريخ: 23-نوفمبر-2019 فى : أخبار 47 مشاهدة أجرى جهاز المخابرات العامة تعديلات في ادارته العامة، وبحسب مصادر فقد تمت احالة نائب المدير العام الفريق أمن عوض الكريم القرشي للتقاعد وتعيين الفريق أحمد ابراهيم مفضل نائباً للمدير العام لجهاز المخابرات. Advertisements ووفقاً للسوداني تمت ايضا احالة عدد من الضباط برتبة اللواء والعميد والعقيد للتقاعد. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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