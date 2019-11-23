تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية المجهر: * إلغاء تسجيل وحجز أصول منظمات تابعة للنظام السابق * والي البحر الأحمر: الأحداث القبلية اندلعت باياد لها أغراض خفية الجريدة: * لجان المقاومة تطالب بـ (60%) من المجلس التشريعي * تجمع المهنيين: بقايا النظام البائد يتحركون في الظلام لاجهاض الثورة * مدير جامعة الجزيرة: صندوق دعم الطلاب يسعى لنسف استقرار العام الدراسي الصيحة: * في أخطر حوار.. عضو مجلس بثورة الانقاذ: الترابي لم يكن صادقاً في (اذهب للسجن حبيساً وللقصر رئيساً) *عبد الواحد يطالب(حمدوك) بالخروج من عباءة (قوى التغيير) لتصحيح الثورة السوداني *(قوى الحرية): سنحل المؤتمر الوطني وسنفكك النظام السابق (صامولة صامولة) * حجز ومصادرة ممتلكات (24) منظمة * إحالة ضباط برتب رفيعة بجهاز المخابرات للتقاعد * توقيف (9) متهمين بحرق مشروع زراعي بسنار Advertisements آخر لحظة *مغادرة أحد معتقلي النظام كوبر * التغيير: سنفكك النظام السابق (صامولة صامولة) * حل ومصادرة ممتلكات منظمات لوداد ووالد البشير * عبد الواحد يدعو حمدوك للخروج من عباءة (الحرية) الوطن * مصادرة أصول وممتلكات وأرصدة (24) منظمة تابعة للعهد البائد * السلطات تلاحق (غازي العتباني) في بلاغ انقلاب المخلوع الدار * اتهام شيخ خلوة وحيرانه بتعذيب طفلين بام درمان * زوج يحاول الانتحار بموسى حلاقة * بسبب عملية لوز دخول طفلة في غيبوبة بكسلا * البرهان: لا قوات سودانية في ليبيا ووجودنا في اليمن (للحماية فقط) * شاهد.. طفلة تترأس الحكومة السودانية بدل حمدوك * قوة اضافية من الدعم السريع تصل بورتسودان لدعم الاستقرار الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم السبت الموافق23 نوفمبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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