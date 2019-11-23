التقط احد الهواة صورة لوزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله أثناء تناولها سندوتشات من مطعم متواضع بضاحية العمارات بالعاصمة السودانية الخرطوم، بحسب مانقلت (أخبار الخليج 365). واظهر مقطع مدته أربع ثواني، الوزيرة وهي بثوب سوداني أبيض اللون تحمل ساندويتشات من مطعم “لذيذ” الواقع بالقرب من سكنها. Advertisements وكانت ” أسماء” قد لاقت انتقادا واسعا في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي على ادائها، والكثير من الصور التي التقطت لها، إلا أن صورتها الأخيرة تنم عن بساطتها وتواضعها بحسب تعليقات على منصات التواصل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة : هاوٍ يلتقط لوزيرة الخارجية السودانية “أسماء محمد عبدالله” صورة أثناء تناولها سندوتشات من مطعم متواضع بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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