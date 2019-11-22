بالفيديو:اغنية الحقيبة (أعطف علي يا ريم) تفتح بابا جديدا للشهرة لعازف جيتار بعد (بت المطرة) ريماز ياسر

أعاد موسيقي شاب الى الاذهان الموهبة الغنائية ريماز ياسر التي كانت تدندن باغنية الحقيبة (اعطف علي يا ريم) حيث قام باداء الاغنية بصورة ورؤية جديدة نالت اعجاب رواد مواقع التواصل الذين تداولوا المقطع بصورة كبيرة حيث تجاوزات مشاهداته حاجز ال(3ألف مشاهدة في اقل من يوم).

وكانت الموهبة ريماز التي انتشر لها مقطع وفيديو تغني عبره اغنية الحقيبة برفقة والدها خلال فصل الخريف قبل الماضي كان قد لفت صوتها وموهبتها الكبيرة انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي محققة شهرة كبيرة جعلت القنوات الفضائية تتسابق الى استضافتها وهي ذات ابشهرة التي تتحقق للمغني صاحب الجيتار الذي يؤدي ذات الاغنية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)