الإمارات: 7 مليارات دولار حجم استثماراتنا في السودان

قال وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، سهيل المزروعي، يوم الجمعة، إن حجم استثمارات بلاده في السودان، بلغ 7 مليارات دولار، أبرزها في مجالات الزراعة والحيوان والسياحة، بالإضافة إلى شركات الطيران، خاصة أنها تعتبر بوابة السودان للخارج.

وأجرى الوزير الإماراتي، سهيل المرزوقي، ووفده، مباحثات مع مسؤولين في القطاع الاقتصادي، أبرزهم وزير المالية ووزير التجارة والصناعة السودانييْن.

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وقد اختتمت المباحثات السودانية الإماراتية يوم الجمعة، بالخرطوم التي استمرت ليومين وأوصت بضرورة تطوير الاقتصاد السوداني وتشجيع الاستثمار في كافة المجالات لتحقيق المصالح المشتركة، إلى جانب العمل في البنى التحتية كالموانئ البحرية والكهرباء والسكة الحديد على أسس تجارية عن طريق الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة للنهوض بها وفق منظومة متطورة تتفق مع المتطلبات القياسية العالمية وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.

واتفق الجانبان على تفعيل مجلس الأعمال المشترك والدخول في مشاريع مشتركة في الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة التحويلية والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية والنقل مع تذليل كافة العقبات، بحسب (شبكة الشروق)

الخرطوم (أخبار الخليج 365)