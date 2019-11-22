خبير استراتيجي: أمريكا تخطط لمنح دارفور والمنطقتين حكماً ذاتياً

كشف الخبير السياسي والاستراتيجي، محمد أحمد الشائب، عن مخطط أمريكي لمنح إقليم دارفور والمنطقتين، جنوب كردفان والنيل الأزرق، خيار الحكم الذاتي، وقطع بأن واشنطن ستظل تلوح بملف الإرهاب وتمارس الضغوط الاقتصادية والسياسية حتى يصل السودان إلى مرحلة الحيرة والارتباك.

وحذرت الولايات المتحدة يوم الأربعاء أصدقاء السودان من مغبة تأخير تقديم الدعم المالي للحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك، قبل استفحال الوضع الاقتصادي الذي يجر البلاد للانزلاق نحو العنف.

وكشف موقع “إن بي آر” الأمريكي، عن تحركات دولية لدعم خطة الإنعاش الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة الانتقالية لتقليل مخاطر الخناق الاقتصادي الذي يؤدي إلى الإحباط والثورات المضادة .

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وقال الشائب إن تحذيرات واشنطن بخصوص تأخير الدعم الدولي للسودان يجر البلاد نحو العنف بمثابة ناقوس خطر، وإن أمام حمدوك خيار واحد وهو الخروج من دائرة الصمت وجلباب قوى إعلان الحرية والتغيير، ويكون قائداً وطنياً ويقفز في الهواء بالزانة ويدعو كافة القوى السياسية للجلوس في مائدة مستديرة للوصول إلى اتفاق يخرج البلاد من الاحتقان السياسي.

وأكد الشائب أن الحديث عن تحقيق سلام شامل في الوقت القريب عبر منبر جوبا كلام يكذبه الواقع السياسي، لأن واشنطن لا يمكن أن تعطي وسام شرف لدول فاشلة في تحقيق سلام في السودان، وهي عاجزة عن تحقيق السلم والأمن الدوليين في بلادها.

وقال الشائب إن مغزى نقل واشنطن مفاوضات السلام من جوبا إلى الخرطوم لقطع الطريق أمام الدول التي سماها المتصارعة في الشأن السوداني وتحييدها وتنفرد هي بإدارة الملف لتحقيق السلام الشامل عبر ثلاثة محاور،

وهي تحقيق الحكم الذاتي والعودة الطوعية للنازحين إلى مناطقهم الأصلية في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وتكييف الاتفاقيات مع سياسات بعيدة المدى للمصالح الغربية، بحسب “شبكة الشروق”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)