السودان يستفيد من مشروع (إيفاد) بتكلفة (47) مليون دولار

التاريخ: 22-نوفمبر-2019
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بلغت جملة المنحة التي قدمها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد لتنفيذ أنشطة مشروع تطوير الزراعة والتسويق المتكامل بالسودان الذي يتخذ من مدنية الأبيض مقراً له، بلغت 47 مليون دولار. وتأتي المنحة ضمن الجهود التي ظل يقوم بها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد” يقدمها للسودان بعد النجاحات التي حققها مشروع تطوير التقاوى الذي انتهى أجله وحقق نجاحات كبيرة، برفع مستوى دخل الأسر ومقدرتها على الصمود في وجه تغيرات المناخ.
وأوضح المهندس محمد يوسف النور المنسق الرئيسي للمشروع في تصريح بحسب (سونا)، أن المشروع يستهدف المزارعين في المناطق التي تعتمد على مياه الأمطار والذين يزاولون الزراعة التقليدية والأنشطة القائمة على الغابات ويغطي 140 قرية وتستفيد منه 27 ألف أسرة من أصحاب الحيازات الصغيرة، كما يستهدف صغار المنتجين والنساء الريفيات والشباب في أربع ولايات هي كردفان الكبرى وسنار ويعمل في 13 محلية، وأضاف أنه يسهم في تعزيز الأمن الغذائي ويحد من الفقر بين الأسر الريفية الفقيرة عبر الاستثمار في إنتاج المحاصيل والتسويق والوصول إلى الائتمان وبناء قدرات مقدمي الخدمات في القطاعين الخاص والعام.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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