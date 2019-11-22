- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديم للفنانة الجماهيرية ندى القلعة يعود تاريخه للعام 1996م -بحسب التعليق المصاحب للمقطع – حيث بدت فيه القلعة وهي في سن صغيرة في بداياتها حيث كان يقارب عمرها عمر أبنائها قبل 23سنة.
المقطع الذي تم تصويره في إحدى الحفلات التي أحيتها الفنانة ندى القلعة كانت تردد فيه إحدى الأغنيات المشهورة التي كانت تؤديها في بداياتها الفنية وهي أغنية (الخدار خدري).
كانت هذه تفاصيل خبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون فيديو للفنانة ندى القلعة قبل 23 سنة.! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.