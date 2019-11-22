رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون فيديو للفنانة ندى القلعة قبل 23 سنة.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديم للفنانة الجماهيرية ندى القلعة يعود تاريخه للعام 1996م -بحسب التعليق المصاحب للمقطع – حيث بدت فيه القلعة وهي في سن صغيرة في بداياتها حيث كان يقارب عمرها عمر أبنائها قبل 23سنة.

المقطع الذي تم تصويره في إحدى الحفلات التي أحيتها الفنانة ندى القلعة كانت تردد فيه إحدى الأغنيات المشهورة التي كانت تؤديها في بداياتها الفنية وهي أغنية (الخدار خدري).