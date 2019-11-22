حزب أسورة القومي: نأمل في تحقيق السلام بالبلاد

طالب رئيس حزب أسورة القومي وعضو تحالف الخلاص الوطني إبراهيم عيسي محمد عبدالله جميع الأطراف في الحكومة الانتقالية بقيادة الدكتور عبدالله حمدوك وحركات الكفاح المسلح وكل الفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والحادبين علي مصلحة البلاد بضرورة العمل المشترك من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل حتي ينعم الانسان السوداني بالاستقرار ويتمتع بالأمن .

وقال عيسى في تصريح بحسب (لسونا)، إن السلام مطلب شعبي خاصة إنسان المناطق التي تاثرت بالحرب إبان فترة الحكم البائد ، وأن السلام يحقق الإستقرار ويسهم في زيادة الإنتاج والإنتاجية ويمكن النازحين من العودة لديارهم.

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وشدد إبراهيم علي أن الحرب ليست خيار لحل الخلافات وإن التفاوض والحوار وسيلة للوصول إلى سلام دائم يحقق تطلعات الجميع من خلال التداول السلمي للسلطة وهو المدخل الأساسي لتحقيق الإستقرار، داعياً لتفويت الفرصة للأعداء والمتربصين بالوطن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)