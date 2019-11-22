بنك التنمية الإفريقي ينفذ مشروعات بشمال كردفان

استقبل والي ولاية شمال كردفان المكلف اللواء الركن الصادق الطيب عبد الله بمكتبه وفد بنك التنمية الإفريقي الزائر للولاية.

وأوضح الوفد بحسب (سونا)، أن الزيارة لشمال كردفان تأتي لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالولاية، وأشار إلى الأنشطة التي نفذها البنك في مجال الصحة ورفع القدرات والبناء المؤسسي، مضيفاً أن المشروع عبارة عن منحة تقدر بـ٤٣ مليون دولار بين حكومة السودان وبنك التنمية الإفريقي لتنفيذ المشروعات الصحية بالإضافة لتخفيف حدة الفقر بولايتي شمال كردفان والنيل الأبيض.

وقال الوفد إن المشروع يستهدف الأسر الفقيرة من خلال توفير بطاقات التأمين الصحي ودعم تلك الأسر بالمشاريع الصغيرة، وأشاد مستر بيتر اقوم رئيس البعثة منسق المشروعات بتجاوب المجتمع وحكومة الولاية، مؤكداً أهمية التنسيق المشترك والمتابعة لتحقيق أهداف المشروع، وقال إن الأهداف الأساسية لبنك التنمية الإفريقي خدمة مجتمع القارة بتوفير احتياجات المواطنين.

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ممثل منظمة العمل الدولية أكد أن المنطقة شريك مع البنك في مجال التدريب بالتركيز على تنمية المهارات للشباب لتوفير فرص عمل للمشروعات الصغيرة.

إلى ذلك أشاد والي ولاية شمال كردفان المكلف بالدور الكبير والمشروعات التي ينفذها بنك التنمية الإفريقي بالولاية والتي تلامس احتياجات المواطن، وقال إن ولايته أولت التعليم والصحة اهتماماً كبيراً بجانب الاهتمام بالشباب، مؤكداً تعاون حكومة الولاية مع البنك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)