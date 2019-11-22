لجنة للترسيم المشتركة بين السودان والجنوب تعقد اجتماعها الـ(12)

عقدت لجنة الترسيم المشتركة بين جمهوريتي السودان وجنوب السودان اجتماعها الثاني عشر في العشرين من نوفمبر الجاري بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا برعاية الاتحاد الافريقي ممثلاً في برنامج الحدود.

وترأس الجانب السوداني اللواء مهندس/ الأمين محمد بانقا، مدير عام هيئة المساحة السودانية بحسب (سونا). فيما ترأس وفد جنوب السودان السفير داريوس قرنق وول.

ويعد الاجتماع مواصلة للاجتماع الحادي عشر الذي انعقد بالخرطوم خلال الفترة من 13 – 23 أكتوبر الماضي برعاية الاتحاد الإفريقي. حيث عملت لجنة الترسيم المشتركة خلال الاجتماعين على تنفيذ توجيهات مفوضية الحدود المشتركة

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(JBC) بإعداد تقرير شامل يشتمل على:

وصف تفصيلي بالإحداثيات والخرائط والمستدات والوثائق للأجزاء المتفق عليها من الخط الحدودي

وصف للمناطق الخمس المختلف حولها، وهي: كاكا التجارية؛ ودبة الفخار؛ والمقينص؛ و 14 ميل جنوب بحر العرب؛ وحفرة النحاس وكفيا كنجي، حيث يتضمن الوصف وجهة نظر كل طرف.

المناطق المدعاة للطرفين.

في اجتماع الخرطوم المشار إليه أعدت لجنة الترسيم المشتركة الوصف التفصيلي للأجزاء المتفق عليها بالإحداثيات والخرائط والمستندات، ووقعته بالأحرف الأولى.

وفي هذا الاجتماع الثاني عشر تعمل لجنة الترسيم المشتركة على إعداد وصف المناطق المختلف حولها والمناطق المدعاة؛ تمهيداً لرفعه إلى مفوضية الحدود المشتركة لمناقشته في الاجتماع المشترك الذي يعقد بين المفوضية المشتركة ولجنة الترسيم المشتركة في أديس أبابا خلال الفترة من 23 – 30 نوفمبر 2019.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)