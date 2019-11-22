مجلس وزراء ولاية سنار يستعرض موجهات موازنة 2020م

استمع مجلس وزراء حكومة ولاية سنار في جلسته الطارئة اليوم برئاسة والي الولاية المكلف لواء ركن محمد عثمان محمد حمد إلى موجهات موازنة الولاية للعام 2020م قدمها وزير المالية المكلف دكتور ماجد عبد الحكم. وأكد الوالي بحسب (سونا)، أن الموازنة جاءت لتلبية تطلعات إنسان الولاية لتحقيق حياة كريمة مع استصحاب المتغيرات الاقتصادية والسياسية وتنفيذ الوثيقة الدستورية وتصحيح المسار الاقتصادي الكلي وتحقيق موجهات الفترة الانتقالية. Advertisements فيما أوضح وزير المالية المكلف د. ماجد عبد الحكم أن الموازنة تعمل على الإيفاء بالاستحقاقات الداعمة لشعار حرية سلام وعدالة وتحقيق البرنامج الاقتصادي للثورة، مشيرا إلى أن مرجعيات الموازنة تمثلت في الوثيقة الدستورية وبرنامج الحكومة الاتحادية وتحقيق التنمية المستدامة وتطوير النظم المحاسبية وتفعيل الرقابة المالية، كما تهدف الموارنة لإيقاف الحرب وبناء السلام العادل ومعالجة الأزمة الاقتصادية ومكافحة الفساد وترسيخ دعائم الشفافية والمساءلة والمحاسبة وإلغاء القوانين المقيدة للحريات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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