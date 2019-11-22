جنوب كردفان تشرع في مكافحة الطيور المهاجرة

شرعت وزارة الزراعة بولاية جنوب كردفان في إبادة ومكافحة أسراب الطيور المهاجرة من جنوب السودان باستخدام ثلاث طائرات رش عالية الجودة في مواقع الطيور الموجودة.
وقال الدكتور سعيد حبيب الله المدير العام لوزارة الزراعة المكلف بولاية جنوب كردفان بحسب سونا (سونا)، إن الموقف مؤمن تماما حيث أن ٧٠٪ من محصول الذرة تم حصاده في مناطق الجباربك والبدلات، موضحا أن الإنتاج مبشر جداً.
وطالب سعيد كل المزارعين بالتبليغ الفوري لمكاتب الوقاية بالولاية في حالة ظهور أي آفة، مبيناً أن إدارته على استعداد وهي في حالة طوارئ ووجود للفنيين وتوفر كل المبيدات والوقود الكافية للسيطرة الكاملة على الآفات وأن الطائرات موجودة حتى نهاية الحصاد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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