وفاة خمسة ركاب في حادث بالقضارف

التاريخ: 22-نوفمبر-2019 فى : حوادث 81 مشاهدة دونت شرطة المرور حادثاً بالطريق القومي بالقضارف وذلك على إثر اصطدام بص سياحي قادم من ولاية الخرطوم بحافلة متجهة من ولاية القضارف إلى منطقة القندمبلية، ونتج عن الحادث وفاة خمسة أشخاص وإصابة آخرين من ركاب الحافلة، لتقوم شرطة المرور باتخاذ الإجراءات القانونية، ورسم الحادث وتسليم جثث المتوفين لإسرهم، والتحفظ على أمانات المتوفين والمصابين، بمتابعة من النيابة، ونقل المصابين لتلقي العلاج، بحسب صحيفة الدار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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