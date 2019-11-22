تقييد خفير وسرقة خزينة شركة

التاريخ: 22-نوفمبر-2019 فى : حوادث 3 مشاهدة دونت شرطة مدني الكبرى بلاغاً من وكيل أدى الشركات العاملة في مجال الحفريات أفاد فيه بأن مجهولين دخلوا مقر الشركة بالسوق الجديد وقاموا بتقييد الخفير وإدخاله في غرفة وتمكنوا من كسر الخزينة وسرقة 120.000 جنيه + 500 دولار قيمة المسروقات 200.000 جنيه، قام على إثرها أفراد المباحث بزيارة مكان الحادث ورفع البصمات ومقارنة صور المعتادين ويتابع أفراد مباحث مدني الكبرى الإجراءات للوصول إلى مرتكبي الحادثة، بحسب صحيفة الدار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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