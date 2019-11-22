مكافحة الفساد تحقق في قيام متهم بجمع أموال لتوصيل الكهرباء

التاريخ: 22-نوفمبر-2019 فى : حوادث 13 مشاهدة تقدم رجل أعمال بموجب عريضة بلاغ لمباحث مكافحة الفساد والتحقيقات المالية أفاد في بلاغه بأن أحد المتهمين كان يعمل أميناً للمال بإحدى الجمعيات وقام بجمع مبالغ مالية من المواطنين بلغت 183000.000 بغرض توصيل الكهرباء لمنطقة (…) لكنه حول المبالغ لمنفعته الشخصية، وبعد تدوين البلاغ شرع أفراد المباحث في التحري حول البلاغ، بحسب صحيفة الدار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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