محاكمة أربعة أطباء في وفاة طفل في عملية فتح حنجرة

التاريخ: 22-نوفمبر-2019 فى : حوادث 3 مشاهدة عقدت محكمة الخرطوم شمال جلسة استمعت فيها للمتحري في البلاغ الذي قدم يومية التحري والمستندات لتتم مناقشته بواسطة هيئتي الاتهام والدفاع وذلك في البلاغ المفتوح من قبل أسرة طفل توفى بعد خضوعه لعملية إزالة خراج إلا أن حالته الصحية تدهورت، ليتم تحويله إلى أكثر من مستشفى إلا أنه توفى إلى رحمة مولاه لتبدأ إجراءات محاكمة الأطباء الأربعة، وتواصل المحكمة في سيرها في قضية الاتهام، بحسب صحيفة الدار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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