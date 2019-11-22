موفد الكاف يتفقد استاد الخرطوم والجوهرة بجانب المستشفيات والفنادق

التاريخ: 22-نوفمبر-2019 فى : رياضة 10 مشاهدة تفقد الليبي محمد قريمنيدي، موفد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مساء أمس استاد الخرطوم وملعب الهلال (الجوهرة الزرقاء) للتأكد من إيفاءهما من الملاحظات التي أبداها الكاف في وقت سابق بشأن الملعبين، كما يقوم صباح اليوم بزيارة إلى الفنادق المقترحة لاستقبال الفرق المنتخبات الزائرة بجانب المستشفيات القريبة من الملعبين، بحسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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