نجم الدوري الروماني يودع الجمهور السوداني

التاريخ: 22-نوفمبر-2019
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ودع نجم فريق سبيسي الروماني يس حامد الجمهور الرياضي في السودان بعد حرارة الاستقبال والدعم الكبير الذي وجده خلال مشاركته مع صقور الجديان في مباراة ساوتومي.
وكتب يس الذي غادر فجر أمس الخميس إلى رومانيا بحسب صحيفة آخر لحظة، منشوراً على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): (شكراً الشعب السوداني أراكم لاحقاً) مؤكداً تمسكه بتمثيل المنتخب السوداني الذي اختاره عن قناعة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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