إنصاف مدني.. ( بتفتري لي شنو)

الخليج 365 :

واصلت الفنانة إنصاف مدني تقديم الجديد من الأغنيات، حيث فرغت مؤخراً من إكمال اللمسات الأخيرة لأغنية جديدة “بتفتري لي شنو” من كلمات وألحان الشاعر الملحن مهدي مصطفى الذي قدمت له إنصاف أكثر من أغنية، منها “ناس مصالح”، “فهمي كملتو” و”حظ الدينا”.أنصاف ستلتقي وفقاً لآخر لحظة جمهورها مساء اليوم في الحديقة النباتية في حفل ساهر ضمن حفلات معرض الزهور الذي تنظمه الجمعية السودانية لفلاحة البساتين، ومن المتوقع أن تقدم كل أغنياتها من الجديد.