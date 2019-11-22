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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أثارت صورة لأستاذ جامعي وهو يشير (بمكنسة) أو ماسحة بلاط، كمؤشر لطلبته إلى السبورة أثناء المحاضرة، تعليقات طريفة ولاذعة في أوساط رواد مواقع التواصل بحسب ما نقلت (كوش نيوز).
وتبادل مستخدمو مواقع التواصل صورة طريفة يظهر فيها أستاذ وهو يستخدم ماسحة بلاط كمؤشر لعرض بروجكتر، لاقت تعليقات ساخرة، منها ( يمكن بيستخدمها مساحة)، فيما أطلق عليها البعض (العصا الذكية).
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة..أستاذ جامعي يثير ضجة بمواقع التواصل لإستخدامه (مكنسة) كمؤشر للسبورة.! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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