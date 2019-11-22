تعاون سوداني فرنسي لتحسين نسل الضأن

الخليج 365 :

كشف وزير الثروة الحيوانية والسمكية السوداني، د. علم الدين عبدالله أبشر، عن تعاون مع القطاع الخاص في مجال تنمية صادر الحيوان وتحسين نسل الضأن الصحرواي عبر التجارب البحثية، والتقى الوزير مع وفد شركة (فولتريز) الفرنسية للحلول المتكاملة برئاسة جون جوكس، مدير تنفيذ المشروع.

وقال عضو وفد الشركة، د.أحمد إبراهيم، إن تعاون ودعم الوزارة تكلل بنجاح التجربة التي أدت إلى تحسين اللحوم في زيادة إنتاجها وجودتها، إضافة إلى تحسين الجلود، مؤكداً أن التجربة في طريقها للتطبيق بغرض الصادر.

وأشار بحسب الشروق – إلى اهتمام الحكومة الفرنسية والقطاع الخاص الفرنسي بتنمية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية، خاصة تحسين نسل الضأن الصحراوي.

وأوضح د. إبراهيم أن فرنسا قدمت مساهمة لإنشاء معمل بيطري بتكلفة 400 ألف دولار، معلناً عن بشريات لتنمية القطاع وخلق فرص كبيرة في مجال تحسين نسل الضأن والمساعدة في الدخول في الصناعات التحويلية للجلود، وأمن اللقاء على الإسراع في إنفاذ مثل هذه المشاريع من أجل الصادر لرفد الخزينة بالعملات الصعبة.