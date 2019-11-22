مطالبات بتعليق قرار إيقاف صادر الفول السوداني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

انتقد الأمين العام لشعبة تجار المحاصيل بشمال كردفان عثمان سالم، قرار وزير التجارة الخاص بإيقاف صادر الفول السوداني، وقال إنه سينسف الاستقرار السياسي والاقتصادي بالبلاد، لافتاً إلى أن مزارعي الفول في الأبيض والنهود ونيالا ساد لديهم اعتقاد أن المركز يستهدفهم، الأمر الذي سيخلق غبناً تجاه الحكومة الانتقالية.

وكشف سالم في تصريح بحسب صحيفة آخر لحظة، عن انخفاض طن الفول من (52) ألف جنيه إلى (45) ألف جنيه، وأضاف في الأبيض والنهود انخفض إلى (37) ألف جنيه، مطالباً بتعليق القرار وتكوين لجنة للاتجاه لمناطق الإنتاج لاستصحاب رؤى المزارعين والمنتجين الحقيقيين وليس سماع صوت المصدرين والنافذين في المركز، مشيراً إلى أن المساحات المزروعة هذا العام كبيرة جداً.

وأضاف سالم، أن الإنتاج المتوقع حسب إحصاءات وزارة الزراعة مليون طن، مشيراً إلى أن 90% من المنتج الآن في أيدي المزارعين، متوقعاً أن يضطر المزارع لبيعه بسعر غير مجزٍ، محذراً من أن يمتلك المضاربين وأصحاب غسيل الأموال، هذا المحصول، داعياً وزارة التجارة بمعالجة القرار عبر تقنين الشركات المصدرة لضمان إرجاع حصائل الصادر.