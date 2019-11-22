لاعبو المريخ بصوتٍ واحد : نفكّر في العلامة الكاملة أمام الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن نجوم المريخ عن هدفهم في مباراتهم المرتقبة غدًا”السبت” أمام الهلال في بطولة الدوري الممتاز، وهو حصد العلامة الكاملة دون أيّ نقصان، وذلك بحسب الموقع الرسمي اليوم”الجمعة”.

وقال قائد الفريق أمير كمال إنّ الفوز ونيل النقاط الثلاثة يبقى المطلب الأساسي لهم في المباراة، مؤكّدًا أنّ الجميع حريص على ذلك.

ووعد اللاعب عماد الصيني بأدائهم مباراة الغد بحماسٍ كبير ورغبة في تحقيق الانتصار من أجلّ التقدّم في روليت المنافسة.

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وأضاف” هدفنا حصد النقاط كاملة أمام الهلال، ولكّن قبل ذلك علينا احترام منافسنا، وأنّ نلعب بمسؤولية”.

أما محمود أمبدة فقد أشار إلى أنّ اللقاء ذو طابع خاص بالنسبة إليه وبقية زملائه، وأوضح أنّه متحمّس لتقديم نفسه بصورة مختلفة عن المشاركة في المباراة التي أداها أمام فريقه السابق خلال العام الماضي.

وتابع محمود” سأقدّم كلّ ما عندي، وعزمنا على خوض المباراة بكلّ ما أوتينا من قوةٍ لأنّنا نريد تعويض الجماهير الوفيّة عن البطولات التي خرجنا منها”.

ويتصدّر الهلال الدوري الممتاز برصيد”19″ نقاط، فيما يملك المريخ في جعبته”14″ نقطة بالمركز السابع.