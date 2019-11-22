مدافع الأهلي المصري السابق يقترب من الهلال

الخليج 365 : إقترب المالي شاليف كوليبالي من الانتقال للهلال ليكون أول إنتدابات الأزرق الشتوية وبحسب ما ورد بموقع النادي الأهلي فإن مدافعه السابق بات على بعد خطوة من الانتقال للهلال السوداني، ولم يقدم المالي مستوئ مقنعا بقلعة الأهلاوية على الرغم من مشاركاته المنتظمة مع الفريق.

وينتظر وصول اللاعب بمطار الخرطوم خلال أيام ويرغب الأزرق ترميم خط دفاعه قبل إنطلاقة مباريات المجموعات غير أن ظهور اللاعب في مباراة بلاتنيوم من المجموعات الشهر الجاري برسم الجولة الأولى من المجموعات تبدو صعبة للغاية. المادة السابقة جبرة يكشف عن الفريق المرشّح للفوز بديربي الممتاز المقالة القادمة لاعبو المريخ بصوتٍ واحد : نفكّر في العلامة الكاملة أمام الهلال

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