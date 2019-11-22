جبرة يكشف عن الفريق المرشّح للفوز بديربي الممتاز

الخليج 365 :

قال مدرب أهلي مروي فاروق جبرة إنّ الفريق الذي سيكون أكثر انضباطًا داخل الملعب سيكون مرشحًا للفوز بنقاط ديربي الممتاز بين المريخ والهلال غدًا”السبت”.

ويرى جبرة في تصريحٍ لـ”باج نيوز” أنّ تعامل الأجهزة الفنية مع المباراة بشكلٍ سليم وبهدوءٍ من شأنه أنّ يسهل الأمور على الفريقين.

وأوضح فاروق جبرة أنّ التكهّن بفوزٍ فريق على آخر صعب، في ظلّ المستويات المتقاربة بين الطرفين.