الشفيع خضر يدعو لنقل التفاوض بين الحكومة وحركات المسلحة للداخل

التاريخ: 22-نوفمبر-2019
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دعا السياسي المعروف دكتور الشفيع الخضر لنقل عملية التفاوض حول قضايا السلام مع الحركات المسلحة داخل الخرطوم، وشدد لدى استضافته في (كباية شاي) بصحيفة التيار على ضرورة هيكلة جهاز المخابرات العامة والقوات المسلحة ودمج قوات الدعم السريع وجميع المليشيات الخارجة عن الجيش بعيداً عن التحزب والولاء القبلي ويكون الولاء لعقيدة القوات المسلحة لضمان وجود جيش وطني.
وأضاف نحتاج إلى حوار مع المجموعات الاقتصادية وتقديم حلول للاقتصاد ووضع سياسات ضريبية ومنع التهريب وعدم الاعتماد على الإعانات الخارجدية، وأوضح بأن البلاد تحتاج إلى قاطرة لقيادتها نحو السلام والاستقرار، وهذا ليس محصورة على اليسار فقط.
وأكد الخضر بحسب صحيفة آخر لحظة، على ضرورة قيام مشروع وطني للجميع وتقديم تنازلات فكرية وأيدولوجية، بجانب محاسبة كل من ارتكب جريمة في حق الوطن والمواطن مع جبر الضرر الجلوس والتفاكر حول القضايا الرئيسية، وأبدى الخضر تخوفه من عدم تشكيل المجلس التشريعي خلال الموعد المحدد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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