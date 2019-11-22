أمريكا: نشعر بخيبة أمل لتأجيل مفاوضات السلام السودانية

التاريخ: 22-نوفمبر-2019
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أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن استيائها من تأجيل مفاوضات السلام بين الحكومة الانتقالية والحركات المُسلّحة المُقررّة في جوبا، ودعت إلى إعطاء الأولوية للسلام.
وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أفريقيا تيبور ناج في تغريدةٍ له على “تويتر” أمس: “تشعر الولايات المتحدة بخيبة أمل بسبب تأجيل مُفاوضات السلام السودانية، نحث الجميع على إعطاء الأولوية للسلام فيما يتعلّق بالإعلان الدستوري السوداني”.
وكان مقرراً أن تنطلق أمس الخميس بعاصمة دولة جنوب السودان، جولة مُفاوضات جديدة بين الأطراف السودانية تم تأجيلها ليوم 10 ديسمبر المُقبل بطلبٍ من الوساطة، بحسب صحيفة الصيحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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