حكومة جنوب كردفان تحتفل بالعائدين من المناطق المقفولة

إحتفلت حكومة ولاية جنوب كردفان مساء أمس بإستاد كادقلى الداخلى بالعائدين من المناطق المقفولة تحت شعار (سلام ، إخاء ، بناء ) علي خلفية التدفقات الكبيرة للعائدين والتى شهدتها الولاية. وكانت مفوضية العون الإنسانى قد استقبلت خلال اليوميين الماضيين لأكثر من ( 600 ) فرد من مناطق وقرى محلية البرام وفقاً لاحصائياتها.

وجدد والى جنوب كردفان المكلف اللواء الركن رشاد عبد الحميد إسماعيل خلال مخاطبته الحفل بحسب (سونا)، المضى قدماً فى كافة الإتجاهات والطرق لتحقيق السلام الإجتماعى دفعاً للجهود الرسمية الجارية وصولا للسلام. واضاف بأن هنالك فرحة عارمة بفك الجمود من المناطق المختلفة وعودة المواطنين ولم شمل الأسر بالولاية. ووصف المناسبة بأنها للتلاقى والتآخى والتسامح بين الأهل من أجل واقع ومستقبل جديد يشهده السودان. مؤكداً علي مواصلة المبادرات الرامية لإنسياب الحياة الطبيعية وإعادتها إلى سيرتها الأولى بين مختلف المناطق بالولاية.

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من جهته حيا العقيد الركن كافى طيار البدين أمير إمارة البرام رئيس مجلس تنسيق الإدارة الأهلية بكادقلى الكبرى جميع العائدين والقادمين من الريف الجنوبى لمناطق البرام خاصة، لافتاً إلى نجاح المبادرة التي قادها أهل البرام فى كسر طوق المناطق المقفولة بسوق كلولو وفتح طريق العودة للمواطنين. ودعا الإدارات الأهلية إلى تكثيف التواصل وقيادة المبادرات مع المواطنين فى المناطق المقفولة وجعلها مفتوحة لتعزيز وترسيخ دعائم السلام الإجتماعى بالولاية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)