والي البحر الأحمر يؤكد استقرار الأوضاع الأمنية

أكد والى ولاية البحر الاحمر اللواء ركن حافظ التاج أن الأوضاع بولايته تشهد استقراراً بعد توقيع اتفاق (القلد) بين القبائل المتنازعة في الفترة الفائتة التي جاءت بسبب أيادٍ لها أغراض خفية.
وقال والي البحر الأحمر في برنامج (مؤتمر إذاعي) الذي بثته إذاعة أم درمان بحسب (سونا) نهار اليوم، إن التحقيقات جارية لكشف دور الأيادي الخفية في الصراعات بالولاية.
وأوضح الوالي أنه تمت مخاطبة عدد من الجامعات المتخصصة لدراسة عميقة لسبب المشكلة القبلية بالولاية ووضع المعالجات الفورية بما يعزز النسيج الاجتماعي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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