خلافات داخل “الحرية والتغيير” بغرب كردفان

رفضت تنسيقيات الحرية والتغيير بمحليات النهود وغبيش والخوي وأبوزبد وود بندة والأضية بولاية غرب كردفان، ترشيحات والي الولاية التي دفعت بها مجموعة الفولة (رئاسة الولاية).

وأكدت التنسيقيات في بيان لها على أن لا يوجد جسم موحد متوافق عليه لـ”الحرية والتغيير” بالولاية، ولم يحدث أي اجتماع للتفاكر والنقاش حول ترشيحات الولاة، قالت بحسب البيان إن الترشيحات تم انتقاؤهم بعصبية القبلية من جملة عدد من المرشحين بحجة أنهم المؤهلون لمنصب والي غرب كردفان، وأن التصرف الذي تم انطوى على سلوك إقصائي قادته مجموعة صغيرة تعبر عن خشم بيت قبلي، أقصت كل المرشحين خارج انتمائهم القبلي الضيق في مسلك مشين معاكس لكل قيم التغيير، في حالة تعيين الوالي باسم التي رفعت ستكون تداعياته وعواقبه باهظة الكلفة على مجتمع الولاية، إن لم يتم تداركه سريعاً بإبطاله ورفض القائمة المزيفة التي رفعها التكوين المزور، وطالبت لجنة الترشيحات المركزية لقوى إعلان الحرية والتغيير بإبطال الترشيحات، وإرسال وفد عاجل من المركز من أجل إكمال إجراءات بناء جسم متوافق ومتراضٍ عليه يعبر عن كل مكونات الولاية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)