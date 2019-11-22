والي النيل الأزرق يصدر قراراً بتحويل مقر “الوطني” إلى مستشفى تخصصي

أصدر والي ولاية النيل الازرق المكلف اللواء الركن يس ابراهيم عبد الغني اليوم قراراً قضى بأيلولة مقر حزب المؤتمر الوطني بالولاية لوزارة الصحة وتحويله لمستشفى تخصصي للكلى .

وعليه فقد أشرفت مبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق على اجراءات التسليم والتسلم لدار المؤتمر الوطني لوزارة الصحة وجمعية مرضى الكلى بالولاية بعد أن تنازلت عنها الوزارة لصالح مرضى الكلى، حيث حضر إجراءات مراسم التسليم والتسلم نائب رئس المبادرة عبد العزيز جعفر والأمين العام بدر الدين يوسف بحضور د. الحارث وحبيب عبد الرحمن رئس جمعية رعاية مرضى الكلى.

من جهته ثمن الأستاذ حبيب فى تصريح بحسب (لسونا)، مجهود الشباب في مبادرة المجتمع المدني ومتابعتهم اللصيقة حتى صدور القرار الرسمي من والي ولاية النيل الازرق الذي اكد كامل تعاونه مع المبادرة والعمل على إيجاد شراكة قوية لانجاح مشروع مستشفى الكلى بالولاية.

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واعرب حبيب عبر المبادرة لوالي ولاية النيل الازرق اللواء ركن يسن ابراهيم عبد الغني عن شكره لتجاوبه السريع مع قضايا مرضى الكلى التي تحتاج الى وقفة الجميع.

و أمن نائب رئس المبادرة والأمين العام على الشراكة مع وزارة الصحة وجمعية رعاية مرضى الكلى لانفاذ كافة الخطط التي من شأنها تطوير الخدمات الصحية بالولاية عامة ومرضى الكلى بصفة خاصة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)